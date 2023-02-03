Решить вопрос бесперебойного водоснабжения посёлка Городищи. Задача, поставленная губернатором...

Решить вопрос бесперебойного водоснабжения посёлка Городищи. Задача, поставленная губернатором Александром Авдеевым.((пос. Городищи, Петушинский район))Вопросы выхода из "коммунального кризиса" глава региона обсудил на встрече с жителями посёлка. Участниками диалога стали представители Законодательного Собрания, районной администрации, руководители областных министерств и ресурсных компаний. Водоснабжение- самое острая проблема Городищ. В 1996-ом году имущество градообразующего предприятия - Городищенской фабрики- было приватизировано. На его территории остались объекты жизнеобеспечения. После банкротства в 2007-ом году все ресурсы оказались в руках частника. Люди оказались заложниками ситуации. Собственник живет в Испании. И проблемы Городищ от него далеки, хотя люди регулярно страдают из-за перебоев с водой и электричеством.Петушинский район, пос. Городищи))((Авдеев в зале))((Титр: Александр Авдеев, губернатор Владимирской областиНадеюсь, что нам и правоохранительные органы помогут разрешить проблему с собственником ГОФа по воде, в первую очередь, и уже потом по дамбе, потому что вопросы по реке есть))На встрече с жителей с губернатором открыто обсудили и другие острые вопросы. Ввиду большого числа обращений по темам тарифной политики и сферы ЖКХ Александр Авдеев поручил провести отдельную встречу с жителями, чтобы разобрать каждый индивидуальный случай.