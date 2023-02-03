Реконструкция развязки кольцевой автодороги с улицей Верхние Поля завершится к осени 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция развязки кольцевой автодороги с улицей Верхние Поля завершится к осени 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Через развязку машины с Южной рокады выходят на МКАД. После реконструкции улучшится пропускная способность юго-восточного участка кольцевой автодороги, отметил градоначальник."Улучшится транспортная ситуация для жителей районов Капотня, Люблино, Марьино, а также округов Дзержинский и Котельники", – Собянин.Мэр назвал Южную рокаду крупнейшей магистралью Москвы и одним из основных элементов столичного транспортного каркаса. Две трети трассы построено, до конца текущего года все работы завершатся, уточнил градоначальник.По его словам, Южная рокада улучшит транспортную доступность 26 районов столицы. В этих локациях проживает порядка трех миллионов человек.Напомним, что в текущем году южного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Бессветофорная магистраль разгрузит большинство основных трасс столицы, а также МКАД, Третье транспортное и Садовое кольцо.МСД планируется связать с федеральной трассой "Москва – Нижний Новгород – Казань". Кроме того, в 2023 году введут в эксплуатацию дублер Кутузовского проспекта.Ежегодно в столице строят около 100 километров дорог. В 2022-м в городе построили 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов.За последние 10 лет дорожная сеть Москвы выросла на более чем тысячу километров. Возведено 331 искусственное сооружение и 274 внеуличных перехода.