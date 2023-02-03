Трое жителей Владимирской области задержаны с партией растительных наркотиков. В Коврове в...

Трое жителей Владимирской области задержаны с партией растительных наркотиков.В Коврове в результате оперативных мероприятий полицейские задержали местных жителей, причастных к незаконному обороту каннабиса.В конце января полиция Коврова совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержали троих местных жителей в возрасте 26, 34 и 38 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков.В своих квартирах подозреваемые хранили марихуану. Всего по трем адресам полицейские обнаружили и изъяли почти 1 килограмм частей растений конопли, готовую к потреблению марихуану массой более 1 килограмма и 570 граммов масляной субстанции – гашишного масла.Также один из олбвиняемых выращивал коноплю - оперативники изъяли 21 куст наркотического растения.В отношении граждан возбуждены и расследуются уголовные дела по обвинению в незаконном хранении наркотических средств, совершенном в крупном размере. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: https://33.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/