УФСБ России по Владимирской области задержала бывшего сотрудника АО «РТК», который незаконно получал и передавал третьим лицам сведения из детализации вызовов абонентов. В Службе

УФСБ России по Владимирской области задержала бывшего сотрудника АО «РТК», который незаконно получал и передавал третьим лицам сведения из детализации вызовов абонентов. В Службе безопасности установили, что помимо просмотра данных, мужчина вносил недостоверные сведения в информацию о клиентах. Тем самым задержанный нарушил охраняемую законом тайну телефонных переговоров. «Необходимо отметить, что в соответствии с российским законодательством