На фигурантов возбуждено уголовное дело. До суда их отпустили под подписку о невыезде.

В Коврове полицейские изъяли у троих мужчин более 2,5 кг наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сотрудники МВД задержали ковровчан 26, 34 и 38 лет. Они подозреваются в незаконном обороте каннабиса.В их квартирах хранился килограмм конопли, более килограмма марихуаны, 570 граммов гашишного масла и 21 куст конопли.На фигурантов возбуждено уголовное дело. До суда их отпустили под подписку о невыезде.