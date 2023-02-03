Полицейские задержали в Коврове троих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте каннабиса. Запрещенные вещества они хранили дома, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской

Полицейские задержали в Коврове троих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте каннабиса. Запрещенные вещества они хранили дома, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Дома у мужчин возраста 26, 34 и 38 лет обнаружили и изъяли почти 1 килограмм частей растений конопли, готовую к потреблению марихуану массой более 1 килограмма и 570 граммов масляной субстанции