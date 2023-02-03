В поселке Муромцево открыли новое почтовое отделение. Населенный пункт попал в программу масштабного обновления “Почты России”. Старое отделение представляло собой деревянное

В поселке Муромцево открыли новое почтовое отделение. Населенный пункт попал в программу масштабного обновления “Почты России”. Старое отделение представляло собой деревянное строение даже без водоснабжения, ни о каких актуальных стандартах и современных услугах речи идти не могло. Галина Ремез, местная жительница Мы просто рады, что построили в нашем поселке такое прекрасное здание. Где работать, я