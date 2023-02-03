Вязниковские волонтёры изготавливают свечи, которые горят около четырёх часов. Замысел прост: в пустые консервные банки люди заливают парафин и вставляют фитиль.

Вязниковские волонтёры изготавливают свечи, которые горят около четырёх часов. Замысел прост: в пустые консервные банки люди заливают парафин и вставляют фитиль.От них появляется не только свет в блиндаже, но и можно подогреть воду и пищу.Активное участие в изготовлении принимают жители деревень Октябрьская, Сергиевы-Горки и Паустово. Подключились волонтёры из Никологор, ученики Паустовской школы и другие.«Вязниковские добровольцы планируют изготавливать и маскировочные сети для военнослужащих. Кроме того, на днях компания «Кронт» передала для отправки на передовую около 800 пар тёплых шерстяных носков», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин в социальной сети.