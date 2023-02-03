Во Владимире на Студеной горе водитель “Жигулей” сбил пешехода. Видео происшетсвия появилось в социальных сетях. Судя по кадрам, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал

Во Владимире на Студеной горе водитель “Жигулей” сбил пешехода. Видео происшетсвия появилось в социальных сетях. Судя по кадрам, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В это время на красный проехал ВАЗ и сбил человека. Из информации в социальных сетях Сбил пешехода на студёной в 7.20 примерно. Классика на красный ехала. Но в ГИБДД информация