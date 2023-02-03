Во Владимирской области перед судом предстанет курьер телефонных мошенников, похитивший сбережения...

Во Владимирской области перед судом предстанет курьер телефонных мошенников, похитивший сбережения пенсионеров.В Муроме завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в мошенничестве.Следователи Муромского отдела полиции собрали доказательства о причастности обвиняемого к мошенничеству в отношении троих жителей Мурома в возрасте от 68 до 88 лет.Летом 2022 года молодой человек стал участником уже много раз описанной мошеннической схемы. Аферисты звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками полиции, рассказывали о якобы совершенном их родственником ДТП и предлагали за круглую сумму избавить "виновника" аварии от уголовной ответственности.Обвиняемый исполнял роль курьера: он забирал деньги у обманутых пожилых муромлян и передавал другим участникам схемы через тайник, расположенный в лесу в Московской области. Определенный процент от полученных средств он оставлял себе.Таким образом, трое жителей Мурома лишились в общей сложности 250 000 рублей.Подозреваемый был задержан в Москве владимирскими и муромскими сотрудниками уголовного розыска.В ходе следствия он раскаялся и полностью возместил потерпевшим материальный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com/en/