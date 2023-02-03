Во Владимирской области проверяют здоровья семян для будущего урожая. В начале февраля агрономы...

Во Владимирской области проверяют здоровья семян для будущего урожая.В начале февраля агрономы владимирского филиала Россельхозцентра берут пробы озимой пшеницы. Они покажут, как перезимовала культура. Повлияла ли снежная и довольно холодная зима на растения и какая магия происходит в лаборатории, расскажет Анастасия Сахарова.Снег - как теплое укрытие для пшеницы. Агрономы проверяют состояние спящих под ним растений. Такие пробы сейчас берут в трех районах области -Юрьев-Польском, Ковровском и Судогодском в разных почвенно-климатических зонах. В Судогодском толщина снежного одеяла ..Дмитрий Зябликов, агроном филиала ФГУП "Россельхозцентр":- Достигает тридцати четырех сантиметров.- Это больше , чем в других районах области или меньше?- По сравнению с Юрьев-Польским меньше на 20 сантиметров. То есть здесь менее снежная зима была?-Здесь меньше, да, выпало осадков.По толщине и текстуре снега: плотный он или мягкий, можно определить, с чем столкнутся аграрии во время вегетационного сезона.Егор Ежов, главный агроном ФГУП " Россельхозцентр":- Когда осадки выпадают, они не должны стаивать. То есть снежный покров должен остаться. И постепенно, в течение зимы увеличиваться, то есть 20-30 сантиметров - хороший, стабильный снежный покров.В этом году из-за частых оттепелей на снегу образовалась ледяная корка.С крепким льдом справляется только бензопила. Для точного анализа специалистам необходимо захватить два ряда посеянной пшеницы.- Ледяная корочка сантиметров 5-6. Дальше лопата проходит, мягкая земля. Корни замороженные, в спящем состоянии находится культура.Во время спячки растение дышит, но почти не развивается. Состояние близко к анабиозу. За зиму корешки вырастают лишь на пару миллиметров.Анастасия Сахарова:- Такой монолит 30 на 40 сантиметров способен рассказать историю о том, как перезимовало целое поле пшеницы. К слову, он нелегкий, весит около 40 килограммов. И теперь образец отправится в лабораторию.Перед началом процедур, он будет оттаивать еще несколько дней, а то и недель. Это пока первый гость из "сонного царства", и скоро его заставят очнуться.Анна Санина, агроном ФГУП "Россельхозцентра":- Отделим от земли, промываем и подсчитываем количество живых и мертвых растений. К живым у нас относятся растения, которые дали новые корешки.А в соседнюю лабораторию поступают семена, которым еще только предстоит попасть в землю.Анастасия Сахарова:- Здесь работает, так скажем, небольшой диагностический центр для семян. В нем трудятся три сотрудника-агронома. Сейчас они изучают растения на наличие болезней. Если знать, чем заражена культура, ей даже можно прописать рецепт лечения.И всё как у людей: при наличии диагноза, фермеры смогут подобрать подходящее лекарство для своих культур.Олеся Фёдорова, заместитель начальника отдела защиты растений ФГУП "Россельхозцентр":- У нас часто встречается альтернариоз, гельминтоспориоз, фузариоз.- Это что такое, по-простому?- Грибковые заболевания.Заболевания определяют под зорким взглядом микроскопа. А вот подсчет "выживших" ростков идет вручную. И некоторые профессиональные термины напоминают эзотерические.- Сегодня день снятия энергии пшеницы. -Это что означает?-Это нам покажет, какой всхожести в дальнейшем будет пшеница.Здесь, в лабораториях Россельхозцентра, специалисты буквально занимаются "зелёной магией" ежегодно они проводят сотни подобных исследований. От этих волшебников, фактически, зависит здоровье урожая Владимирской области.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. Вести-Владимир.