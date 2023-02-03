Во Владимирской области заведено уголовное дело на браконьера, поймавшего стерлядь в особой...

Во Владимирской области заведено уголовное дело на браконьера, поймавшего стерлядь в особой экологической зоне.Сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с отделом госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области пресечен факт незаконного вылова рыбы.На реке Клязьма был задержан 36-летний местный житель, который с помощью удочки для зимней рыбалки с леской, балансиром и тройным крючком, используемого как орудие багрения, ловил рыбу в особой экологической зоне. Это орудие лова считается запрещенным.У задержанного изъяли пойманную стерлядь, сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России.Фото: https://пфоут.мвд.рф