Во Владимирской области заведено уголовное дело на браконьера, поймавшего стерлядь в особой...
Во Владимирской области заведено уголовное дело на браконьера, поймавшего стерлядь в особой экологической зоне.
Сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с отделом госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области пресечен факт незаконного вылова рыбы.
На реке Клязьма был задержан 36-летний местный житель, который с помощью удочки для зимней рыбалки с леской, балансиром и тройным крючком, используемого как орудие багрения, ловил рыбу в особой экологической зоне. Это орудие лова считается запрещенным.
У задержанного изъяли пойманную стерлядь, сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России.
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