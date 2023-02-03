Во Владимирской области жители напрасно боятся остаться без газа. Остаться без газа боятся жители...

Во Владимирской области жители напрасно боятся остаться без газа.Остаться без газа боятся жители села Мосино, в настоящий момент это микрорайон областного центра. Давления в трубах и так едва хватает, заявляют люди, однако к газопроводу продолжают подключать новых абонентов. В ситуации разбирался Максим Калашников.Жители села Мосино обеспокоены - сотрудники газовой службы перекопали целую улицу и уложили коммуникации для подключения новых пользователей. Люди уверены, мощность существующего газопровода на пределе и врезка новых абонентов может негативно сказаться на уже подключенных потребителях.Валентина Башкирова, жительница с. Мосино:- Я вот слышала - то ли 53, то ли пятьдесят с чем-то ограничение якобы было. На большее не рассчитано.Владимир Додуев, поселковый староста:- Сейчас подключаются вот напротив коттеджный посёлок - раз, сейчас ещё там будут подключаться. И всё в одну трубу. И мы боимся остаться без газа.Встревоженный староста обратился в администрацию Ленинского района с просьбой разобраться в ситуации.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- На место выехали представители администрации Ленинского района и увидели, что группа работников проводит земляные работы. Выяснилось, что это работники горгаза. И когда представители администрации Ленинского района потребовали ордер на проведение работ - его им не показали, потому что он у них отсутствовал.В компании "Газпром газораспределение Владимир" Вестям сообщили - разрешение на работу есть и всё законно, просто у газовщиков не было при себе необходимых документов. И также заверили - все дома, стоящие на улице Покровской и имеющие юридический адрес, могут быть подключены к существующему газопроводу. Его мощности для этого достаточно. А вот владельцы садовых участков, расположенных на территории села, которые не имеют разрешения на индивидуальное жилищное строительство, к имеющимся коммуникациям подключиться не смогут. В программу догазификации они не попадают. Для их подключения необходимо строить отдельный газораспределительный пункт.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.