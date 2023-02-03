Я не могла издать ни звука. У меня из глаз лились слезы. Я только плакала и молилась, чтобы он меня не убил, – призналась Елена.

"Я не могла издать ни звука. У меня из глаз лились слезы. Я только плакала и молилась, чтобы он меня не убил", – призналась Елена.12 лет назад жизнь юной студентки из Сибири пошла под откос. Спящую Елену изнасиловал брат близкой подруги, который находился в состоянии наркотического опьянения. Когда девушка проснулась в полнейшем шоке, то не смогла позвать на помощь. Через 11 недель узнала о беременности, а потом все-таки родила.Исповедь жертвы наркомана, которую опубликовал сайт , пробирает до дрожи. Елена поделилась, что в последний момент передумала делать аборт. Пытаясь избежать позора, перед родами она вышла замуж за лучшего друга, который хотел хоть чуточку облегчить ее страдания.Будучи беременной, изнасилованная девушка неоднозначно относилась к будущему ребенку. Но когда сын родился, у нее проснулся материнский инстинкт. "Потом я испытывала чувство вины от того, что желала ему смерти. И плакала…" — вспомнила те времена Елена.По сей день она боится любовных отношений и интимной близости с мужчинами. Годами последствия психологической травмы давали о себе знать вплоть до попытки суицида, но пострадавшая смогла встать на путь эмоционального восстановления.Теперь та, что родила после изнасилования, уверена: любовь — основа всей жизни. А год назад тот самый наркоман умер от передозировки.