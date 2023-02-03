«Мой дом – давно не моя крепость». Этими словами нашу съемочную группу встретила Светлана Спичко. В этом старинном двухэтажном доме в центре города на улице Садовой она живет больше

«Мой дом – давно не моя крепость». Этими словами нашу съемочную группу встретила Светлана Спичко. В этом старинном двухэтажном доме в центре города на улице Садовой она живет больше полувека. Трещины, гнилые балки и сырость – условия проживания здесь, мягко говоря, оставляют желать лучшего. К проблемам добавляется и дыра в потолке спальной комнаты. Светлана Спичко,