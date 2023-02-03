Жители Владимирской области просят газифицировать сельский храм. В деревне Застревать Судогодского...

Жители Владимирской области просят газифицировать сельский храм.В деревне Застревать Судогодского района из-за сырости разрушается Свято-Троицкий храм. Под угрозой сохранность икон и фресок. Жители много лет пытаются добиться газификации населенного пункта, но безуспешно. Репортаж Ольги Яцык.Топить печь для Натальи - дело привычное. Газа в селе Заястребье нет. Выручает так же электроотопление. Но ежемесячный счет в пятнадцать тысяч - "кусается". Это плюс к покупке дров.Наталья Ткаченко - житель с. Заястребье:- Около сорока тысяч рублей надо на зиму.- Конечно, конечно. Дров - это да...Печное отопление и в церкви Святой Троицы. Вести профессиональную съемку внутри храма епархия нам не разрешила, поэтому все кадры сняты на мобильный телефон. Из-за сырости здесь портятся старинные иконы, а со стен осыпаются фрески. Это хорошо видно на примере иконостаса в летнем приделе. Вот этот образ Святителя Николая был написан в восемнадцатом веке, сырость очень негативно влияет на его состояние.Уже одиннадцать лет жители Заястребья добиваются газификации храма, но все попытки тщетны. Дровяная печь в храме недавно развалилась.Наталья Ткаченко - житель с. Заястребье:- У нас газ проходит в трех км. Неужели три км газопровода стоит дороже, чем ремонт или строительство вот такого храма? Если сохранить храм или, даже, его реконструировать, неужели три км газопровода - это такие бешеные деньги, чтобы его провести?Уже был печальный опыт сбора средств на проектные работы по газификации и в соседней деревне Алфёрово. Вместе с Заястребьем это около ста пятидесяти домов. Местный чиновник попросту исчез вместе с деньгами, рассказывают люди. Полиции разыскать его не удалось. После долгих лет переписки со множеством инстанций и администраций, людям снова предлагают собрать деньги. В соседние три деревни газ уже провели.Надежда Перова - житель с. Заястребье:Три деревни за счет администрации сделали проект. Мы почему-то должны за свои деньги. Мы уже раз отдали большую сумму денег. Куда они делись - не знаем.Вот официальный ответ Судогодской администрации от августа 21-го года. В нем говорится, что: "Газификация населенных пунктов Заястребье и Алфёрово предусмотрена региональной Программой газификации до 2025 года". Но на данный момент, финансирования нет. Это подтвердили и в правительстве области. Очередь на газификацию слишком большая.Наталья Волкова, ночальник отдела газоснабжения и газификации министерства ЖКХ:- Таких населенных пунктов на сегодняшний день еще остается 659, включая с. Заястребье. В настоящее время мероприятия по проектированию и строительству газовых сетей в этом населенном пункте не предусмотрены программой газификации и финансирования за счет средств единого оператора до 2025 года, но предложены правительством области для реализации в период до 2030-го года.Милош приехал в Заястребе из Сербии четыре года назад и остался. Всей душой болеет за сохранение храма и доступ для людей к святым местам.Милош Мишленович - житель с. Заястребье:- Буквально в четырех километрах - Прохорова пустынь. Ей тоже, примерно, пятьсот лет, где подвизались преподобные Прохор и Вассиан Заястребские.- И очень много людей, даже из города Владимира, приезжают туда и молятся.А пока люди своими силами поддерживают храм в надлежащем виде и ждут ответа от чиновников.- Где же деревня? Деревня должна быть - деревня! Пироги, куры, коровы, трава зеленая - вот это деревня! А не то, что хотят - давай все разрушим и все хорошо у нас!До 25-го года с храмом может произойти непоправимое. Ведь, время работает против него.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир