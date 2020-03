Впервые в истории нашу страну на "Евровидении" представит не поп-исполнитель, а сатирическая арт-коллаборация.

Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит рейв-группа Little-big.Как отмечается, в состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.По словам вокалиста Ильи Прусикина, Little big не верили, что смогут представлять Россию на Евровидении. Он подчеркнул, что группа воспользуется предоставленной возможностью и сделает все для победы.Уточняется, что песня, с которой российская группа отправится на конкурс, будет выпущена в ближайшее время.Выбор Little big в качестве российского представителя на международной музыкальной арене поддержали многие публичные личности. В частности, Тина Канделаки, Игорь Матвиенко и Иосиф Пригожин назвали Little big идеальным кандидатом для Евровидения.Евровидение-2020 станет юбилейным 65-м конкурсом песни и пройдет в Роттердаме. Право проведения мероприятия получили Нидерланды после победы их исполнителя Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года.