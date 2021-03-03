Об этом стало известно из письма, адресованного одному из местных жителей, который жаловался непосредственно Владимиру Путину.
Администрация президента проведёт в Суздальском районе серию проверок местной власти. По информации АП, в работе местных чиновников выявлены множественные нарушения.
Ведомство оценит качество сельских дорог, сельских клубов, ФАПов, пожарных водоёмов, колодцев, систем водоснабжения и водоотведения.
В случае, если ревизоры поставят районной администрации «неуд», её ждут проверки по выявлению нецелевого расходования бюджетных средств.
Об этом стало известно из письма, адресованного одному из местных жителей, который жаловался непосредственно Владимиру Путину.