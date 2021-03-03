Об этом стало известно из письма, адресованного одному из местных жителей, который жаловался непосредственно Владимиру Путину.

Администрация президента проведёт в Суздальском районе серию проверок местной власти. По информации АП, в работе местных чиновников выявлены множественные нарушения.Ведомство оценит качество сельских дорог, сельских клубов, ФАПов, пожарных водоёмов, колодцев, систем водоснабжения и водоотведения.В случае, если ревизоры поставят районной администрации «неуд», её ждут проверки по выявлению нецелевого расходования бюджетных средств.Об этом стало известно из письма, адресованного одному из местных жителей, который жаловался непосредственно Владимиру Путину.