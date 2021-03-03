Александр Лукашенко прокомментировал сообщения, касающиеся сочинского диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Белоруссии разочарован тем, что написали о рандеву глав двух стран эксперты.

Александр Лукашенко прокомментировал сообщения, касающиеся сочинского диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Белоруссии разочарован тем, что написали о рандеву глав двух стран эксперты.По словам Александра Лукашенко, большинство из написанного – "полная брехня". Он сказал, что не считает нужным озвучивать все выдумки.Президент Белоруссии констатировал, что они с Владимиром Путиным договорились о том, что обговорят некоторые вопросы на уровнеруководителей правительства и силового блока. Александр Лукашенко отметил, что были подняты темы, которые касались всего спектра сотрудничества двух государств.В частности, президенты говорили о "раскачивании" политической ситуации России и Белоруссии, передает Александр Лукашенко сообщил, что они с Владимиром Путиным обменялись секретными данными спецслужб по дестабилизации ситуации в двух странах.При этом он добавил, что разговора об интеграции России и Белоруссии на встрече 22 февраля в Сочи не было, как об этом писали некоторые политологи.Это вторая встреча двух лидеров после начала политического кризиса в республике.Напомним, ранее политолог Андрей Казакевич предположил, что наша страна сейчас не настроена на интеграцию с соседним государством. Он напомнил, что значительная часть белорусского общества не признает легитимным президентом, а Запад ввел против него санкции.