Сейчас строители загоняют в землю сваи. В пробуренный шурф заливают бетон, а затем туда устанавливается вот такой 14-метровый каркас.

Во Владимире вовсю идут работы в пойме реки Рпень. Строители сооружают переправу, которая станет частью новой автомобильной дороги из микрорайона Доброе в центральную часть города. На строительной площадке Рпенского проезда побывал Никита Тарбеев.Вот на этом месте новая дорога будет пересекать Рпень. Четыре из шести поддерживающих мост опор будут установлены прямо в воде.Сейчас строители загоняют в землю сваи. В пробуренный шурф заливают бетон, а затем туда устанавливается вот такой 14-метровый каркас. Сто свай уже готовы. Работу осложняет местный грунт - он насыпной. По сути, вся эта территория между двумя заводами - большая свалка. Начиная с первой сталинской пятилетки в пойму Рпени свозили землю со всех строек города. А сейчас и сами корпуса Химзавода оказались заброшенными.Николай Шатров, прораб "ДСУ-3": «Попадаются куски строительного мусора - обломки труб старых и бетон, который наполняет скважину, уходит в полости эти - из-за этого перерасход материалов - трудности такие вот».Вторая проблема - сама река. На восточном берегу, со стороны Химзавода будет возведена подпорная стенка длиной в шестьдесят метров. На случай, если с виду мирная речка решит проявить характер.Ольга Петелева, руководитель работ: «Рпень, несмотря на свои маленькие, незначительные размеры, является каньонной рекой - она разливается, выходит из берегов. В начале двухтысячных годов она затопила даже первый этаж больницы Точмаш. И учитывая все эти гидрологические особенности, принято такое решение, что там, где возможно подтопление, строить подпорные стенки».В первоначальном варианте проекта 50-метровый мост должен был располагаться перпендикулярно реке, но в итоге он пройдет практически параллельно руслу - под очень острым углом. При этом длина моста увеличилась до двухсот метров. Основные работы должны начаться здесь в мае.Роман Головин: и.о. директора ГУП «ДСУ-3»: «Будет происходить устройство пролёта методом надвижки. Конечно амбициозно - хотим построить за восемь месяцев, но это будет зависеть от геологии, которую мы увидим в процессе производства работ».А пока перейти Рпень можно по вот этому старому мосту, который когда то соединял территории двух крупных предприятий. С той стороны - Точмаш, с этой - Химзавод. Несмотря на то, что новый автомобильный мост предусматривает пешеходные тротуары, это раритетное сооружение строители сносить не будут.Денис: «Надеюсь, что вот этот мост не сломают, либо построят хороший какой-нибудь, потому что подниматься здесь очень сложно - убирают редко, если снегопад прошёл, то подниматься очень сложно. А так постоянно с Точмаша ходят. Пешеходная дорога, я бы сказал, интенсивная».Общая протяженность Рпенского проезда две тысячи сто метров. Цена - два миллиарда рублей. Четырехполосная дорога соединит улицу Мира с Юбилейной, разгрузив Пекинку и улицу Добросельскую. Кроме берегов Рпени, работы идут сейчас на Северной, там прокладывают новые коммуникации - канализационный коллектор большого диаметра. А в районе улицы Погодина готовят основу будущей дорожной подушки. При этом еще не расселены дома частного сектора, попадающие в зону строительства. Работы идут в круглосуточном режиме - в две смены по двенадцать часов. Сдать Рпенский проезд строители обещают через два года - к апрелю 2023-го.Никита Тарбеев, Андрей Синягин«Вести-Владимир»