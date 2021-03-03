Сообщение прекращено до тех пор, пока дорогу не приведут в порядок. Известно, что заявка в мэрию уже отправлена.

Жители микрорайона Мосино во Владимире 3 марта не смогли отправиться на работу на общественном транспорте из-за отмены автобусного сообщения по маршруту №22С. Из-за того, что один из автобусов рано утром едва не перевернулся, компания «АДМ», которая уже лишилась в текущем году пяти маршрутов, выполнять рейсы.Сообщение прекращено до тех пор, пока дорогу не приведут в порядок. Известно, что заявка в мэрию уже отправлена.«Специалисты отдела транспорта и связи горадминистрации ежедневно направляют жалобы жителей на состояние дорожного полотна в ЦУГД, но пока безрезультатно», - в ведомстве.Напомним, что в первых числах марта компания ОКТО, которая два дня подряд выпустила на маршруты №25 и 27 по одному автобусу вместо десяти. Перевозчик объяснил транспортный коллапс массовым невыходом водителей на работу.