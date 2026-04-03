Делегация Владимирской области прибыла в Сухум для участия в Международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее». Цель визита – обсудить перспективы развития
<a href="https://33live.ru/novosti/03-04-2026-vladimirskaya-oblast-perezagruzhaet-delovye-svyazi-s-abxaziej.html" target="_blank">Владимирская область перезагружает деловые связи с Абхазией</a> - Делегация Владимирской области прибыла в Сухум для участия в Международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее». Цель визита – обсудить перспективы развития
[url=https://33live.ru/novosti/03-04-2026-vladimirskaya-oblast-perezagruzhaet-delovye-svyazi-s-abxaziej.html]Владимирская область перезагружает деловые связи с Абхазией[/url] - Делегация Владимирской области прибыла в Сухум для участия в Международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее». Цель визита – обсудить перспективы развития