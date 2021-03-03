Ситуацию прокомментировал глава молодежного департамента Николай Костылев.

Как мы сообщали ранее, 3 марта руководитель департамента молодёжной политики администрации Владимирской области Николай Костылев провёл для региональных СМИ. Во время онлайн-общения он ответил на вопрос, касающийся будущего Дома молодёжи.«В планах – разместить в нём Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения и НКО во Владимирской области. Наша задача – наполнить здание жизнью – встречами, дискуссиями, обучающими семинарами, творческими репетициями и так далее. Мы приглашаем к нам абсолютно все НКО и неформальные группы. По запросу с радостью предоставим им помещения», – подчеркнул госслужащий.Также Николай Костылев прояснил ситуацию с «Домом НКО», который департамент, якобы, выселяет.«Дом НКО» – это не объединение всех общественных структур региона, а одна из сотен организаций, которые действуют во Владимирской области. «Дом НКО» оказывает консультативную, методическую и юридическую помощь на гранты, которые они получают. Изначально помещения им предложили, чтобы они не пустовали. Но здание должна занимать молодёжь. И руководитель «Дома НКО» Елизавета Кустова поддерживает эту мысль. Информация о выселении организации подана ложно – мы занимаемся поисками альтернативного помещения, предлагаем варианты. Речь именно о постоянном базировании. Что касается предоставления наших помещений под проведение мероприятий – с этим проблем нет», – резюмировал руководитель департамента.