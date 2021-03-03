Общая сумма ущерба от самовольных подключений составила более 19 млн рублей. Объём хищений равен 5,12 млн кВт/ч.

В 2021 году энергетики выявили во Владимирской области 263 случая воровства электричества. Общая сумма ущерба от самовольных подключений составила более 19 млн рублей. Объём хищений равен 5,12 млн кВт/ч.Проведено 60 рейдов, по результатам которых возбуждено 250 административных дел. Суды обязали 212 человек компенсировать материальные потери ресурсоснабжающих организаций, а также оплатить штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей.