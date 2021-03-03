Группа опрошенных журналистами российских врачей предупредила россиян об опасности постоянного ношения наушников с силиконовыми вкладышами. Медики рекомендует не пользоваться ими в ..

Группа опрошенных журналистами российских врачей предупредила россиян об опасности постоянного ношения наушников с силиконовыми вкладышами. Медики рекомендует не пользоваться ими в общественном транспорте, особенно в метро.Специалисты пояснили, что вкладыши могут травмировать кожу слухового прохода, что способно привести к инфекции и воспалению. Кроме того, любители наушников рискуют заработать отит из-за серных пробок, которые "проталкиваются" вглубь уха. В некоторых случаях вызванные ношением аксессуара проблемы со здоровьем могут привести к потере слуха, сообщает телеканал "".