Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщину 89 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 41 новый случай заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 58 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщину 89 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 15 костромичам. Четыре новых пациента с ковидом выявлено в Нерехте. По трое инфицированных прибавилось в Шарье, Мантурово и Буйском районе. По два жителя заболели в Волгореченске и Антроповском районах. По одному – в Солигаличе, Кадые, Вохме, Боговарово, Судиславле, Георгиевском, Красном-на-Волге, Нейском и Галичском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18522 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16087 пациентов. В стационарах лежит 385 жителей, из них 220 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1860 заболевших.