Певец был очень удивлен случившимся

Певец был очень удивлен случившимсяМало кто знает, что звучные имена и фамилии артистов – это, как правило, их сценические псевдонимы. Маша Распутина на самом деле – Алла Агеева. Лариса Долина до поступления на сцену звалась Кудельман. А Елена Воробей вообще-то Либенбаум по отцу – Якову Мовшевичу.К появлению же ее звучного псевдонима приложили руку несколько коллег. Например, Алла Пугачева сократила фамилию Елены и та стала Либин. Но с певческой карьерой на большой сцене у Елены Либин как-то не задалось. Потом она стала делать первые шаги в жанре юмора и на помощь пришел уже опытный Владимир Винокур. Он сказал: "О! Глянь на себя: ну точно воробей!" С тех пор так и пошло.Правда, привыкнуть к новой фамилии было очень непросто. "После того, как я взяла псевдоним, на одном из сборных концертов ко мне подошел Александр Розенбаум и спросил ошарашенно: "Ты чего, Воробьем стала?" А я ему в ответ: "Да, что ж глумиться над русским народом?" – рассказала артистка.Интересно, что единственная дочь Елены Воробей – София Игоревна, которой 11 марта исполнится 20 лет – оставила родную фамилию матери. Она по паспорту – София Либенбаум. Девушка решила стать врачом, а там профессионалы с еврейскими фамилиями – всегда в почете и цене.