Роскошная жизнь спортсмена

Роскошная жизнь спортсменаСпортсмены – люди, как правило, состоятельные. Вот и Роман Костомаров до того, как слечь с тяжелой болезнью, смог обзавестись дорогим жильем в столице и области.Он много лет жил с родителями в московском спальном районе Марьино. А потом купил большую квартиру практически в центре города, на Таганке. В хоромах много красного цвета и стильный дизайнерский ремонт.Но большую часть времени до болезни Олимпийский чемпион предпочитал проводить в загородном доме, где хранятся всего его спортивные награды. Высокие потолки, огромные окна, много дерева, большой приусадебный участок с баней... По мнению риэлторов, такой особняк может стоить сегодня не менее 200 миллионов рублей.Как же заработал на него известный фигурист? Когда он несколько лет жил в США, то обитал вместе с другими спортсменами на маленькой вилле и зарабатывал всего 150 долларов. Сегодня же участие в ледовом шоу могло приносить спортсмену до 300 тысяч рублей. Например, как ИП он получал госзаказы на выступления в Петербурге в рамках "Ледникового периода", где заказчиком выступал Санкт-Петербургский Государственный детский ледовый театр. Сумма контракта, судя по открытой информации, в 2021 году составляла 130 тысяч рублей, в 2022-м — 162 тысячи рублей за спектакль.Также спортсмены, входящие в сборную страны, получают деньги от Федерации, клуба и спонсоров. В среднем эта сумма может составлять 1400 долларов в месяц.