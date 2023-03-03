С начала 2023 года во Владимирской области произошло 68 пожаров из-за неисправности печей, в которых погибли четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Последняя

С начала 2023 года во Владимирской области произошло 68 пожаров из-за неисправности печей, в которых погибли четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Последняя такая трагедия произошла в Муромском районе 28 февраля. В селе Молотицы на улице Октябрьской вспыхнул частный жилой дом. Площадь возгорания составила 50 кв.м. В ходе тушения в здании обнаружили