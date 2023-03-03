В Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося дать дать взятку сотруднику полиции, пока тот задерживал его за хранение наркотиков. 27 февраля 33-летнего

В Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося дать дать взятку сотруднику полиции, пока тот задерживал его за хранение наркотиков. 27 февраля 33-летнего местного жителя задержали за хранение наркотиков в крупном размере. Уже в служебном автомобиле мужчина попытался откупиться от стражей порядка. Предупреждения о том, что это уголовно наказуемо, обвиняемого не остановили, и он