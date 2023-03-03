Глава города Владимира Дмитрий Наумов наградил благодарственными письмами водителя и кондуктора автобуса маршрута №23, в новогодний праздники развлекавших пассажиров в костюмах Деда

Глава города Владимира Дмитрий Наумов наградил благодарственными письмами водителя и кондуктора автобуса маршрута №23, в новогодний праздники развлекавших пассажиров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. «Дмитрий Наумов отметил, что многие жители нашего города высоко оценили творческий подход Анны и Эдуарда к созданию новогоднего настроения жителям областной столицы, их неравнодушие к работе, желание сделать наш город