Во Владимире в микрорайоне Юрьевец этим летом построят заездной карман для общественного...

Во Владимире в микрорайоне Юрьевец этим летом построят заездной "карман" для общественного транспорта.Во Владимире на остановке "Юрьевец" оборудуют заездной "карман" для общественного транспорта. На этом участке, расположенного после правого поворота с трассы М-7 по направлению к жилой застройке, рейсовые автобусы, забирая пассажиров, создают помеху движению для другого транспорта. Общественный транспорт на время приостанавливает поток машин, и создается затор.Таким образом, по итогам встречи главы города Владимира Наумова с жителями микрорайона Юрьевец, принято решение оборудовать на остановке заездной "карман", чтобы автобусы не создавали препятствий для движения других автомобилей.Заездной "карман" будет построен уже этим летом, с наступлением сезона большого дорожного ремонта, сообщил Алексей Шумник, руководитель управления ЖКХ администрации города Владимира.Фото vladimir-city.ru