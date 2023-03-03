Лот уже выставлен на торги. Заявки принимаются до 10 марта. Сдать объект намерены к 1 августа.

Во Владимире за 15 млн рублей благоустроят имени генерала Романа Кутузова. Подрядчик установит лавочки, детскую площадку, разобьёт клумбы и уложит плитку.Лот уже на торги. Заявки принимаются до 10 марта. Власти намерены сдать объект к 1 августа.Планируется, что на проспекте Ленина, напротив торгового центра «Крейсер», также появится памятник погибшему на Украине генерал-лейтенанту.Напомним, что ранее его имя присвоили школе №9, в которой он учился, а улицу Парижской коммуны переименовали в улицу Героя России Кутузова.