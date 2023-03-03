Во Владимирской области из-за неисправности печи на пожаре погибла пожилая женщина.
Об этом...
Во Владимирской области из-за неисправности печи на пожаре погибла пожилая женщина.
Об этом 3-го
марта сообщило региональное ГУ МЧС России. С начала 2023 года во Владимирской области произошло 68 пожаров из-за неисправности печей. Они унесли жизни четырех человек.
Три дня назад при пожаре в селе Молотицы (Муромский район) погибла 77-летняя женщина. Как сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области, предварительная причина трагедии та же — неисправное печное отопление. Женщина проживала в доме одна и не сумела спастись.
Известно, что после поступления сигнала о пожаре, на место незамедлительно прибыли спасательные подразделения. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на площади 50 кв.м. Привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава.
Фото: pxfuel.com