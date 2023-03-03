Во Владимирской области музей Александровская слобода проводит необычные уроки...

Во Владимирской области музей "Александровская слобода" проводит необычные уроки истории.Необычный урок истории для студентов промышленного колледжа провели сотрудники музея-заповедника "Александровская слобода". Ребята погрузились в культурные реалии революционной России...Во времена погромов, экспроприации и девиза "Грабь награбленное", на смену которым пришли Наркомпрос, кампания по ликвидации безграмотности и тотальная пропаганда музеев. Молодая советская власть сделала их посещение обязательным для народа. Примерно тогда же, в 1919 году был основан музей в Александровской слободе. И это было непростое начало. Пять-семь сотрудников буквально - занимались "собирательством" исторических и православных ценностей, восстанавливали царскую резиденцию. И между тем, уже в 21-ом году начали активно водить экскурсии.Марина Рыбакова, замдиректора музея-заповедника «Александровская слобода»:- Главное нам было рассказать о событиях вековой давности, о событиях начала двадцатого столетия через историю родного края, и не просто родного края, а через историю одного старейшего учреждения, через историю музея-заповедника Александровская слобода