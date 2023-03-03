С 1 июня начнётся сбор заявок на капитальный ремонт 2024-26 годов.

Во Владимирской области на капремонт 128 школ требуется 2 млрд рублей. Об этом на очередном заседании Заксобрания рассказала министр образования Светлана Болтунова.С 1 июня начнётся сбор заявок на капитальный ремонт 2024-26 годов. Пакет документов готов. В 24-ом и 25-ом планируется привести в порядок по 26 учреждений, а в 26-ом - 72. Средства будут выделяться по федеральной программе.Ранее сообщалось, что в министерстве образования на жалобы родителей, с которых пытаются взымать оплату за охрану школ.