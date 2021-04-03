В начале карьеры Лукашенко рассуждал, каким войдет в историю первый президент независимой Белоруссии. Теперь Батьке стоит вернуться к этому вопросу, считает кандидат от оппозиции на пост президента на выборах 2001 года Владимир Гончарик.

В начале карьеры Лукашенко рассуждал, каким войдет в историю первый президент независимой Белоруссии. Теперь Батьке стоит вернуться к этому вопросу, считает кандидат от оппозиции на пост президента на выборах 2001 года Владимир Гончарик.Многие политологи придерживаются той точки зрения, согласно которой Александр Лукашенко мог остаться в памяти белорусов как приверженец сильного суверенного государства. Теперь же, когда шансы уйти достойно стремятся к нулю, Александр Григорьевич вынужден гнуть свою жесткую линию, примерив френч диктатора.Оппозиционный политический деятель Владимир Гончарик считает, что для стабильного развития страны нужны политические и экономические перемены. Если же главнокомандующий продолжит держаться за власть посиневшими пальцами, то уровень экономики и жизни людей станет неминуемо снижаться, добавил он.Эксперт признал, что в Белоруссии есть запрос на внесение поправок в конституцию. Он подчеркнул, что граждане давно ждут, когда появится возможность сократить полномочия президента и сбалансировать ветви власти, чтобы двигаться в сторону демократизации.Гончарик убежден, что изменения в главный закон страны можно и нужно было бы осуществить без Лукашенко. Оппозиционный деятель напомнил, что Батька неоднократно рассуждал о честности и справедливости в политике. Теперь Александру Григорьевичу стоит задуматься над тем, кем он войдет в историю Белоруссии, резюмировал Гончарик.