Приготовить пасху с куличом и покрасить яйца обойдется в 1400 рублей.

По портала "Живем в Нижнем" со ссылкой на данные ЕМИСС и сетевых магазинов, жители Нижнего Новгорода потратят 1420 рублей на приготовление кулича, пасхи и окрашивание яиц.Ингредиенты для приготовления кулича по классическому рецепту, включая яйца, молоко,муку, сахар и другие продукты, обойдутся в 632 рубля. На ингредиенты для пасхи из творога придется потратить 531,6 рубля. А окрашивание десятка яиц обычным пищевым красителем обойдется жителям столицы Приволжья в 257 рублей.