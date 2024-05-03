Во Владимире на воспитателя частного детсада завели уголовное дело за побои, нанесенные трехлетней девочке. О результатах прокурорской проверки надзорные органы рассказали 3 мая. История

Во Владимире на воспитателя частного детсада завели уголовное дело за побои, нанесенные трехлетней девочке. О результатах прокурорской проверки надзорные органы рассказали 3 мая. История разлетелась по сети в конце апреля. Как выяснилось, записью с камеры наблюдения, установленной в игровой комнате самого садика, поделился отец пострадавшей девочки. На кадрах видно, как два ребенка повздорили из-за игрушки.