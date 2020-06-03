В связи с эпидемией коронавируса введен упрощенный порядок получения пенсий в России. Оформить выплаты можно удаленно. Этим решили воспользоваться мошенники. Как защитить пенсионные накопления от злоумышленников?

В связи с эпидемией коронавируса введен упрощенный порядок получения пенсий в России. Оформить выплаты можно удаленно. Этим решили воспользоваться мошенники. Как защитить пенсионные накопления от злоумышленников?Преступники начали действовать по новым схемам. В связи с появлением удаленного формата оформления и получения пенсий, злоумышленники представляются сотрудниками ПФР и выпрашивают у пожилых людей их конфиденциальные данные.К "удаленке" при оформлении и получении пенсий в России нужно отнеситься с осторожностью. При таком формате сотрудники ПФР или иных государственных органов не запрашивают у пожилых граждан персональные данные, в том числе номер и пин-код банковской карты, СНИЛС. Вся необходимая информация уже имеется в их базе, напомнила юрист Асия Мухамедшина.Также эксперты не рекомендуют хранить крупные суммы денег пенсионерам в России – мошенники хорошо знают "укромные" места в жилище. Небезопасно и держать значительные средства на карте – лучше положить их на банковский счет. Даже если преступник узнает пин-код, то на карте его будт ждать крайне незначительная сумма, потерять которую не слишком болезненно, отмечает "Лайф".Как писали "Дни.ру", на фоне пандемии коронавируса мошенники изобрели новые схемы . Аферисты требуют от пожилых людей оплатить фальшивые штрафы за нарушение режима самоизоляции, предлагают помощь в покупке продуктов.Напомним, что с началом лета в два раза повысится размер пенсии в России для граждан старше 80 лет. Также на 9,13% будут проиндексированы накопительные выплаты.