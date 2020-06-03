Актриса Мерьем Узерли получила мировую известность благодаря
работе в сериале Великолепный век. Между тем ходят слухи, что карьерного
взлета в судьбе артистки могло не случиться. На роль Хюррем-Султан
рассматривали другую девушку.
Актриса Мерьем Узерли получила мировую известность благодаря
работе в сериале "Великолепный век". Между тем ходят слухи, что карьерного
взлета в судьбе артистки могло не случиться. На роль Хюррем-Султан
рассматривали другую девушку.
Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать
брюнетку Фахрие Эвджен. С красавицей артисткой уже готовы были подписать
контракт, однако в последний момент продюсеры сделали ставку на Мерьем Узерли.
Что заставило шоураннеров проекта передумать до сих пор неизвестно.
Отметим, что работа в "Великолепном веке" в какой-то степени
решила судьбу Узерли. Без роли Хюррем-Султан актриса вряд ли была бы столь
знаменита.
К слову,
нельзя
сказать, что Фахрие Эвджен многое потеряла, уступив
место коллеге по цеху. В карьере девушки достаточно интересных
ролей. Более того, съемки в сериале 2013 года "Королек – птичка певчая" помогли
актрисе найти вторую половинку. На площадке теленовеллы Фахрие Эвджен познакомилась с Бураком
Озчивитом. Артисты играли влюбленных, экранный роман быстро стал реальным.
Сегодня Фахрие и Бурак счастливы в браке и воспитывают годовалого сына.
2 Май 2020 в 2:20 PDT
На данный момент Фахрие Эвджен сделала паузу в карьере.
Знаменитость занимается воспитанием наследника. Между тем артистка уверена, что после
выхода из декретного отпуска в исторических проектах сниматься не будет.
Подобных ролей у девушки слишком много. Именно по этой причине артистка
отклонила предложение продюсеров картины "Великолепный век. Империя Кесем".
Добавим, что Мерьем Узерли тоже пытается избавиться от
образа Хюррем-Султан. После завершения съемок в сериале "Великолепный век"
артистка поработала над имиджем и похудела.
27 Апр 2020 в 12:28 PDT