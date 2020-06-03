Актриса Мерьем Узерли получила мировую известность благодаря работе в сериале Великолепный век. Между тем ходят слухи, что карьерного взлета в судьбе артистки могло не случиться. На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку.

Актриса Мерьем Узерли получила мировую известность благодаряработе в сериале "Великолепный век". Между тем ходят слухи, что карьерноговзлета в судьбе артистки могло не случиться. На роль Хюррем-Султанрассматривали другую девушку.Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделатьбрюнетку Фахрие Эвджен. С красавицей артисткой уже готовы были подписатьконтракт, однако в последний момент продюсеры сделали ставку на Мерьем Узерли.Что заставило шоураннеров проекта передумать до сих пор неизвестно.Отметим, что работа в "Великолепном веке" в какой-то степенирешила судьбу Узерли. Без роли Хюррем-Султан актриса вряд ли была бы стользнаменита.К слову,нельзясказать, что Фахрие Эвджен многое потеряла, уступивместо коллеге по цеху. В карьере девушки достаточно интересныхролей. Более того, съемки в сериале 2013 года "Королек – птичка певчая" помоглиактрисе найти вторую половинку. На площадке теленовеллы Фахрие Эвджен познакомилась с БуракомОзчивитом. Артисты играли влюбленных, экранный роман быстро стал реальным.Сегодня Фахрие и Бурак счастливы в браке и воспитывают годовалого сына.2 Май 2020 в 2:20 PDTНа данный момент Фахрие Эвджен сделала паузу в карьере.Знаменитость занимается воспитанием наследника. Между тем артистка уверена, что послевыхода из декретного отпуска в исторических проектах сниматься не будет.Подобных ролей у девушки слишком много. Именно по этой причине артисткаотклонила предложение продюсеров картины "Великолепный век. Империя Кесем".Добавим, что Мерьем Узерли тоже пытается избавиться отобраза Хюррем-Султан. После завершения съемок в сериале "Великолепный век"артистка поработала над имиджем и похудела.27 Апр 2020 в 12:28 PDT