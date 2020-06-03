Врач-терапевт Лариса Алексеева дала свои рекомендации по борьбе с метеозависимостью. По словам медика, от нее зачастую страдают пожилые люди, а также больные сахарным диабетом, гипертонией ..

Врач-терапевт Лариса Алексеева дала свои рекомендации по борьбе с метеозависимостью. По словам медика, от нее зачастую страдают пожилые люди, а также больные сахарным диабетом, гипертонией и вегетососудистой дистонией.Алексеева отметила, что лекарства от метеозависимости нет, поэтому терапия направлена лишь на снятие симптомов. Так, при спазмах в голове следует принимать обезболивающие. В целом, при снижении самочувствия после перемены погоды врач советует не выходить из дома без необходимости, сообщает телеканал "".