Лекции, прочитанные в рамках марафона Новое Знание, набрали в интернете более 70 миллионов просмотров. По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, это полностью противоречит тезису о том, что молодежь не готова изучать серьезные материалы

Лекции, прочитанные в рамках марафона "Новое Знание", набрали в интернете более 70 миллионов просмотров. По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента РФСергея Кириенко, это полностью противоречит тезису о том, что молодежь не готова изучать серьезные материалы3 июня, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что довольно сложные лекции, прочитанные в рамках форума "Новое Знание" посмотрели в Интернете более 70 миллионов раз, хотя никто за это не ставит оценки."За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 миллионов раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции", – подчеркнул Кириенко.Сергей Кириенко уверен, что приведенные данные идут вразрез с мнением о неготовности представителей молодежи изучать материалы серьезного характера. Политик назвал чушью тезис, что для поколения Тиктока нужно уложиться в 30 секунд, максимум – в минуту и еще потанцевать под музыку, чтобы о чем-то поговорить. Кириенко отметил, что школьники и студенты с большим интересом слушают полуторачасовые сложные лекции ученых.Кроме того, Сергей Кириенко заявил об актуальности марафонов, в рамках которых общество "Знание" проводит тематические лекции. В такие проекты вовлечена вся страна. Политик подчеркнул, что у любого человека в регионе есть возможность подключиться и выбрать интересующую его тему. Примечательно, что заявки на темы в общество "Знание" присылают сами школьники и студенты.