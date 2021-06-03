Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что россиян в скором времени ждут регулярные выплаты из государственного бюджета страны. Об этом он рассказал на Петербургском ..

Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что россиян в скором времени ждут регулярные выплаты из государственного бюджета страны. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Кудрин заявил, что в стране вполне вероятно введут безусловный базовый доход. Это означает, что государственную помощь будут получать все граждане вне зависимости от зарплаты, семейного статуса, наличия детей и других факторов. По мнению главы СП, это позволит уравнять доступ россиян к важнейшим социальным услугам и возможностям, сообщает