До 5 июня все места массового отдыха владимирцев пройдут освидетельствование.
С июня во Владимирской области начался купальный сезон. Местными властями в 2021 году подготовлены 52 пляжа, которые прошли проверку и в этих местах официально разрешено купаться.
До 5 июня все места массового отдыха владимирцев пройдут освидетельствование.
В пресс-службе МЧС напомнили, что залог безопасного отдыха на воде - соблюдение требований безопасности.
«Запрещено купаться в необорудованных местах, оставлять детей без присмотра, купаться пьяным, а также заходить в воду в плохом самочувствии», - сообщили в ведомстве.
Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно сообщите об этом по номерам 101 и 112.
Публикуем список мест, разрешённых для купания: