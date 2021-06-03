До 5 июня все места массового отдыха владимирцев пройдут освидетельствование.

С июня во Владимирской области начался купальный сезон. Местными властями в 2021 году подготовлены 52 пляжа, которые прошли проверку и в этих местах официально разрешено купаться.До 5 июня все места массового отдыха владимирцев пройдут освидетельствование.В пресс-службе МЧС напомнили, что залог безопасного отдыха на воде - соблюдение требований безопасности.«Запрещено купаться в необорудованных местах, оставлять детей без присмотра, купаться пьяным, а также заходить в воду в плохом самочувствии», - сообщили в ведомстве.Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно сообщите об этом по номерам 101 и 112.Публикуем список мест, разрешённых для купания: