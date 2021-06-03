Злоумышленник проникал на частные территории, откуда похищал имеющие ценность вещи.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК РФ (разбой), ч.2 и ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).Осенью прошлого года в полицию поступило сообщение о хищении металлических изделий с территории частного дома. Собственнику был причинен ущерб на сумму 10 500 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан местный житель. Мужчина сознался в содеянном.В ходе следствия была установлена причастность злоумышленника к иным преступлениям.Так, несколькими днями ранее фигурант проник в два частных дома в деревне Старые Омутищи, откуда похитил имеющие ценность вещи, а за несколько месяцев до этого совершил разбой в отношении 54-летней местной жительницы. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру к потерпевшей и, угрожая ножом, похитил имущество на сумму 2 000 рублей.Свою вину в совершенных преступлениях фигурант признал полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.