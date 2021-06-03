Деятельность подпольной нарколаборатории была пресечена правоохранителями в апреле прошлого года.

Как сообщалось ранее, сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России в неэксплуатируемых зданиях в Петушинском районе обнаружили оборудование, а также емкости с растворами, имеющими в составе мефедрон и амфетамин.По подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, были задержаны и впоследствии заключены под стражу трое мужчин.Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело.Следователями во взаимодействии с оперативниками в течение нескольких месяцев велась работа по сбору доказательственной базы и установлению всех обстоятельств уголовного дела.По версии следствия, 22-летний житель Республики Саха (Якутия) совместно со своим 65-летним родственником заранее нашли и арендовали помещение для производства запрещенных веществ. К участию в противоправной деятельности был привлечен 40-летний житель Курска.К моменту задержания фигуранты успели изготовить более тридцати килограммов наркотиков. Запрещенные вещества планировались к распространению в разных регионах страны.Кроме того, правоохранители установили факт сбыта двумя обвиняемыми более девяти килограммов наркотиков на территории соседнего региона, где следователями органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело, материалы которого соединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом в СЧ СУ УМВД России по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, троих участников организованной группы направлено в суд для рассмотрения по существу.