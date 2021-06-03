Деятельность подпольной нарколаборатории была пресечена правоохранителями в апреле прошлого года.
Как сообщалось ранее, сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России в неэксплуатируемых зданиях в Петушинском районе обнаружили оборудование, а также емкости с растворами, имеющими в составе мефедрон и амфетамин.
По подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, были задержаны и впоследствии заключены под стражу трое мужчин.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело.
Следователями во взаимодействии с оперативниками в течение нескольких месяцев велась работа по сбору доказательственной базы и установлению всех обстоятельств уголовного дела.
По версии следствия, 22-летний житель Республики Саха (Якутия) совместно со своим 65-летним родственником заранее нашли и арендовали помещение для производства запрещенных веществ. К участию в противоправной деятельности был привлечен 40-летний житель Курска.
К моменту задержания фигуранты успели изготовить более тридцати килограммов наркотиков. Запрещенные вещества планировались к распространению в разных регионах страны.
Кроме того, правоохранители установили факт сбыта двумя обвиняемыми более девяти килограммов наркотиков на территории соседнего региона, где следователями органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело, материалы которого соединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом в СЧ СУ УМВД России по Владимирской области.
В настоящее время уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, троих участников организованной группы направлено в суд для рассмотрения по существу.