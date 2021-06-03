Банк ВТБ запустил стратегию ответственного инвестирования в роботе-советнике в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Также в сервис было добавлено пять новых долларовых портфелей с ..

Банк ВТБ запустил стратегию ответственного инвестирования в роботе-советнике в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Также в сервис было добавлено пять новых долларовых портфелей с глобальной аллокацией, которые впервые полностью формируются из БПИФ. Подключение и помощь робота-советника бесплатны. Минимальная сумма, на которую можно сформировать ESG-портфель и портфели из БПИФ - $1 тыс.Первые пять долларовых стратегий робота-советника были запущены в конце апреля текущего года. Запуск ESG-стратегии и 5 долларовых портфелей из БПИФ расширит линейку долларовых стратегий робота-советника, которые пользуются высоким спросом среди клиентов приложения ВТБ Мои Инвестиции. В настоящее время общий объем активов под управлением всех долларовых портфелей робота-советника (на данный момент их 11) достиг 2,6 млрд рублей.Стратегия ответственного инвестирования, реализованная в роботе-советнике, дает возможность инвестировать в акции компаний, которые заботятся об экологии, решают социальные проблемы в обществе и следуют высоким стандартам корпоративного управления. Портфель формируется из акций иностранных компаний с высоким ESG- рейтингом и привлекательным потенциалом роста котировок. Поскольку стратегия состоит на 100% из акций, она доступна для подключения только клиентам с агрессивным риск-профилем.Новые долларовые стратегии робота-советника из БПИФ созданы с использованием модели всемирно известных экономистов Ф.Блэка и Р.Литтермана и формируются на основе глобального индексного портфеля, который в долгосрочном периоде является оптимальным решением с позиции соотношения риска и доходности. Модель позволяет эффективно перераспределять капитал между классами активов в зависимости от фазы глобального экономического цикла и локальных циклов, а также использовать кратковременные рыночные дислокации отдельных регионов и (или) классов активов. Предлагаемые стратегии имеют ряд преимуществ: возможность инвестировать в корзину различных классов активов, торгующихся на различных рынках, не являясь квалифицированным инвестором, более широкая диверсификация инвестиций (предполагающая меньший риск), высокая налоговая эффективность, отсутствие брокерской комиссий за сделки через приложение по стратегиям из БПИФ.Также в ВТБ Мои Инвестиции теперь реализована возможность просмотра подробного описания всех стратегий инвестирования в роботе-советнике: историческая доходность, информация о рисках, сроках и целях, для которых она подходит, а также подробное описание портфеля и объяснение почему для инвестирования выбраны именно эти активы. Теперь клиенту будет проще выбрать то, что подходит именно ему. В настоящее время в арсенале робота-советника есть 6 рублевых стратегий и 11 долларовых.«Сделать процесс инвестирования максимально удобным – наша ключевая задача, мы стараемся предоставить все возможности, чтобы инвестиции приносили клиентам доход на вложенный капитал. Мы активно работаем над развитием направления ответственного инвестирования, так как видим на это растущий спрос со стороны клиентов. Уже сейчас фактор ESG играет значимую роль при принятии наших инвестиционных решений. В прошлом году ВТБ Капитал Инвестиции стали первыми в стране, кто запустил фонды со встроенной благотворительностью, а также ESG-фонды, при управлении средствами которых предпочтение отдается бумагам компаний, соблюдающих принципы экологической и социальной ответственности. Мы видим, что среди клиентов формируется понимание, что компания, которая соблюдает принципы ответственного инвестирования, нацелена на выстраивание долгосрочных отношений и не будет гнаться за сиюминутной прибылью в ущерб совей репутации. Мы рады, что клиенты разделяют наши ценности», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.