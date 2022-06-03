За последние сутки во Владимирской области выявили 27 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек. Столько же, сколько и днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявили 27 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек. Столько же, сколько и днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 874. В лидерах по приросту Владимир – 9 заболевших за сутки. На втором месте расположился Муром с 5