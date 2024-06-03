Тихон Хренников – легендарный композитор, пианист, профессор Московской консерватории, Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР, Лауреат Ленинской премии и трех Сталинских премий, автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 8 инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов. 10 июня исполнится 111 лет со дня его рождения. Накануне корреспондент Дни.ру побывал на его могиле.

Тихон Хренников – легендарный композитор, пианист, профессор Московской консерватории, Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР, Лауреат Ленинской премии и трех Сталинских премий, автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 8 инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов. 10 июня исполнится 111 лет со дня его рождения. Накануне корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле.Песни Тихона Хренникова любимы народом по сей день – это "Московские окна", и "Песня о Москве", и "Что так сердце растревожено", и Марш артиллеристов". Он написал музыку к легендарным кинофильмам "Свинарка и пастух" и "В шесть часов вечера после войны". И работал практически до последнего дня, прожив 94 года.Знаменитый композитор скончался 14 августа 2007 года в Москве. Похоронили же его через три дня на малой родине – в Ельце. Он сам хотел покоиться в этом милом сердце городе, где родился и где упокоились его родители. Правда, место вечного пристанища было выбрано вне городского кладбища.Администрация города, посоветовавшись со внуком и дочерью композитора, решила похоронить его в саду его собственного дома, где он родился. По завещанию Хренникова на могиле был установлен православный крест.Сегодня в доме, где в 1913 году родился и в котором по 1936 год жил Тихон Николаевич, открыт мемориальный дом-музей. А прямо у порога дома – его могила. Сотрудники музея поддерживают здесь идеальный порядок. На могиле Хренникова всегда живые цветы. А это значит, что жители Ельца гордятся своим знаменитым земляком и чтут его память.